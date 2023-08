En medio del debate por las acciones legales que Daniela Celis le iniciaría a Pilar Smith por haber contado su embarazo sin autorización, Marcela Tauro cruzó muy fuerte a Laura Ubfal, su compañera en Intrusos, por haber hecho pública la muerte de su madre.

Marcela dejó bien en claro que no le gustó que su colega hiciera público el triste momento que estaba atravesando en su intimidad. “Yo te voy a decir una cosa (con la mirada puesta en Laura), perdón, y no es un pase de facturas: vos no decís un embarazo, pero dijiste a la muerte de mi mamá...”, arrancó Marcela, sin filtro.

“¡Pero Marcela, me lo contaste vos!”, se excusó Laura. “Bueno, yo no te lo dije para que lo publicaras, Laura...”, argumentó Tauro. “Pero no me dijiste tampoco ‘no lo digas...’. No fue en afán de la primicia, lo hice en afán de acompañarte...”, sumó Ubfal, sorprendida por el pase de facturas.

MARCELA TAURO Y LAURA UBFAL DEBATIERON SOBRE LA LABOR PERIODÍSTICA

Acto seguido, la conversación dio un giro hacia la ética periodística y, finalmente, quedó todo bien entre ambas.

Marcela Tauro: “Yo me equivoco, lo que quiero decir es que yo también lo hago y a veces nos prima más la cosa periodística que la humana. Por eso no estoy juzgado a Pilar, ni a vos, ni a nadie”

Laura Ubfal: “Entiendo. Yo tampoco la estoy juzgando”

Marcela Tauro: “Yo soy una mina que yo no publico cosas de los famosos en mis redes en general, yo no me mato por un embarazo en Instagram o en el Twitter... Es más fuerte lo periodístico, a mí me pasa”

Laura Ubfal: “Te quiero aclarar que no fue afán periodístico. Yo sé lo querida que sos y lo único que hice cuando me lo contaste...”

Marcela Tauro: “Estaba en el medio de un quilombo, ¿qué te voy a decir? Estoy con el tipo de la ambulancia me acaba de decir... Vos me escribiste por mi separación y te puse: ‘tengo otros quilombos porque acaba de morir mi mamá’”.

Laura Ubfal: “Yo no sabía, Marcela. No fue afán periodístico. Al contrario, fue como un acompañamiento a tu dolor”

Marcela Tauro: ”A mí me pasa también chicos, cuando me brota la parte periodística, después me sale la humana y digo para qué lo hice, qué me cambia. Pero nosotros venimos de una escuela donde nosotros decíamos los embarazos. No es ética”