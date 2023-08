Desde que Julieta Poggio confirmó su separación de Luca Bardelli, su novio antes de entrar a la casa de Gran Hermano 2022, el rumor de romance que la conecta con Marcos Ginocchio, a quien conoció en la casa más famosa del país, volvió a ponerse en el centro de la escena.

Mucho más ahora, que la integrante de Fuera de Joda compartió a través de sus stories de Instagram una llamativa e inesperada postal con Valentina, la querida hermana de Marcos, ¿su cuñada?

“Hermosa”, le dedicó Juli a Valen al pie de una postal que las muestra abrazadas y sacándose una foto cómplice en el espejo de un baño.

“Hermosa”, le dedicó Juli a Valen al pie de una postal que las muestra abrazadas y sacándose una foto cómplice en el espejo de un baño. Imagen que no pasó desapercibida para Juariu y sus seguidores, que hicieron eco de la noticia en la red. ¿Son familia?

FUERTE SINCERICIDIO DE ANA LAURA ROMÁN SOBRE JULIETA POGGIO

Lejos de que el cruce con Julieta Poggio quedara en el pasado, Ana Laura Román dio que hablar con sus fuertes declaraciones hacia la exparticipante de Gran Hermano 2022 al asegurar que no pagaría una entrada para verla.

“No pagaría una entrada para verla. Si hay función de prensa y me invitan, obviamente voy. Cómo no voy a ver a Betiana Blum, Mónica Villa, Mario Guerci y Agustín Sullivan”, comenzó diciendo la periodista en Por si las moscas, el ciclo que se transmite por La Once Diez, en referencia a la joven forma parte de la obra de teatro Coqueluche, de José María Muscari.

Luego, la entrevistada se refirió al momento de tensión que se vivió con Julieta en una nota que se vio en Canal 9: “Venía con los anteojos, masticando chicle, diciendo que estaba cansada. La verdad que tratándonos con esa falta de respeto y a mí me hizo saltar la térmica”.

“Yo la vi en Gran Hermano y, obviamente, todo lo que hizo hacia atrás no fue tan destacado como para recordarla. La realidad es que la mayoría la conocimos en el reality, no me importa que me corran con que no le conozco la carrera. Pero se tiene que entender si cuando la buscan para entrevista y contesta que está cansada, vamos mal. Recién arranca”, continuó, tajante. Y cerró, sin vueltas: “Ella tiene muchos seguidores y se hacían una cuenta de Twitter para putearme”.