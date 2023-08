Sandra Borghi y Fernando Casanello viajaron a Aruba para renovar sus votos a orillas del mar. Muy emocionada, la conductora posteó en Instagram un bellísimo álbum de fotos que los muestra en la playa, vestidos de blanco, mimándose y difrutando de la romántica ceremonia.

“Cuando la vida te sorprende y te regala un momento como este, no te resista al destino. Con Fer RENOVAMOS VOTOS. Y para eso elegimos uno de los destinos mas hermosos del Caribe. Aruba... Con estas playas soñadas nos abrazó y nos hizo vivir una de las experiencias más lindas de nuestras vidas”, expresó Sandra al pie de las postales más lindas de la renovación de votos.

Acto seguido, admitió que les hizo bien jugar a ser novios de nuevo. “Ni Fer, ni yo somos personas muy románticas, pero nos divertía la situación de jugar a los novios otra vez Y FUE UN ACIERTO, se los recomiendo. El lugar te invita a hacerlo y por eso creo que FER me sorprendió tanto; en el momento justo sacó un anillo precioso para coronar este gran momento, casi me desmayo de amor, me derretí y más que nunca lo volví a elegir”, cerró remarcando que renovaría sus votos con Fer “una y mil veces”.

¿CÓMO FUE LA LOGÍSTICA PARA QUE SANDRA Y FERNANDO VIAJARAN SOLOS AL CARIBE?

Antes de cerrar, la conductora contó que tuvieron que organizarse para viajar solos al Caribe, esta vez, sin sus hijos.

“Dejar el trabajo, los chicos, la familia, la vida, al menos por unos días, no fue fácil. Es por eso que armamos toda una red de contención en donde mi mamá y algunas amigas colaboraron para poder concretar este sueño que teníamos, quedándose al cuidado de los chicos. Pero qué necesario es volver a encontrarnos y mirarnos a los ojos como la primera vez”, cerró, muy emocionada.