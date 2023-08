Lautaro Duarte, un joven de 18 años que había declarado en la Justicia que L-Gante le pegó con un arma, se retractó y reveló que su abogado lo habría obligado a mentir para obtener un beneficio económico de parte del cantante de cumbia 420.

Es importante recordar que, en 2022, esta persona acusó a Elián de haberlo agredido cuando le pidió una foto. Acto seguido, quedó emitida una orden de restricción perimetral que perjudicó al músico, quien hoy por hoy sigue detenido en la DDI de Quilmes.

Actualmente, el demandante afirmó que en medio de su internación conoció al abogado Leonardo Sigal, quien le aconsejó inculpar al artista para elevar el caso a juicio y llevarse una remuneración.

¿QUÉ DIJO LAUTARO DUARTE TRAS HABERSE RETRACTADO?

“Mi abogado me dijo que diga que L-Gante me había pegado con un arma, así la causa se elevaba a juicio, era más rápido e iba a ganar más. En ese momento, estaba mi papá Nicolás Aranda y le dio 10 mil pesos. Al mes le dije a mi papá que me pareció que no era L-Gante...”, declaró.

Y explicó por qué decidió retractarse. “Me agarró culpa, a mí me pareció ver a L-Gante, pero no era”, expresó remarcando que no fue coaccionado ni sobornado para modificar su versión de los hechos.

Al final, puede leerse que Lautaro fue consultado sobre su “intención” al respecto de la causa legal que el mismo inicio contra el artista. “L-Gante es inocente”, sentenció, contundente.