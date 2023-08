En medio de la felicidad que vive tras haberse consagrado en el nuevo campeón de MasterChef después de haber superado las expectativas de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, Rodolfo Vera Calderón –que había llegado a la gran final con Estefanía Herlein- rompió el silencio al hablar de sus compañeros y los jurados.

Invitado a Cortá por Lozano, el ganador fue contundente al responder si se hizo amigo de algún chef: “Sí y no. A ver, los jurados como que siempre ponen una distancia que es lo correcto”, comenzó diciendo el expartipante del reality de Telefe en vivo.

“Con Betular, creo que tenemos mucho humor y muchos amigos en común que no son conocidos, nos dimos cuenta. Algún político, algún amigo mío que vive en España y fue con quien viví toda la pandemia. A Germán lo conocía simplemente de verlo, de ir a su restaurante. Y a Donato también, de la televisión y de comer sus pizzas que son maravillosas. Un gran cariño para los tres”, agregó, en referencia a su vínculo con los profesionales.

Además, dio a conocer a los concursantes con los que más afinidad tuvo: “No he podido hablar hasta ahora con Estefi, pero ya hablaré. Todo mi cariño para ella, es una gran persona. A Aquiles González Sviatschi lo amamos y a María Sol Ferrero, que también es una gran persona. Y a Daniela Kompel, que no puedo dejar de mencionarla porque era la templanza en medio de la tormenta”, detalló. Y cerró, a corazón abierto: “Me emociono y les mando un beso grande a todos”.

El llanto de Rodrigo Salcedo tras quedar eliminado de MasterChef

Luego de que Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui eligieran a Rodolfo Vera Calderón como el primer finalista de MasterChef, Estefanía Herlein y Rodrigo Salcedo dejaron todo en sus platos para ganarse un pase directo al último programa de Telefe.

Y si bien ambos superaron las expectativas del jurado, fue Estefanía la elegida para acompañar a Rodolfo en una noche que promete contar con muchas emociones antes de que alguno de ellos se lleve el título de campeón de esta edición.

Por su parte, Rodrigo no pudo evitar contener las lágrimas y se sinceró ante sus compañeros, los chefs y Wanda Nara: “Antes de entrar acá, me tocó vivir el momento más triste de mi vida y sin esto, no sé qué hubiese hecho”, atinó a decir el bioquímico. Sin embargo, se despidió con una gran sonrisa plasmada en el rostro, feliz por haber llegado tan lejos.

Por su parte, Estefi y Rudy se dieron un enorme abrazo y dejaron en claro que serán rivales solo por unas horas ya que lograron armar una linda amistad que permanecerá intacta más allá del resultado, tal como ellos mismos lo anticiparon.