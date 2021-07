Ximena Capristo contó por qué va a los programas de TV con anteojos de sol: "Me operé los ojos"

Dispuesta a hablar de todo, Ximena Capristo se sumó al panel de Laurita Fernández en El club de las divorciadas (eltrece). Al salir al aire luciendo anteojos de sol, en las redes sociales empezaron a especular sobre el motivo de esta particular elección.

Entonces, la actriz aclaró los tantos y reveló por qué lució este accesorio en el ciclo. "No me hago la diva ni mucho menos. Me operé de los ojos. La producción del programa ya sabía desde el momento uno que yo iba a estar así una semana o dos, dependiendo de mis hematomas”, explicó en sus redes sociales.

Cansada de leer todo tipo de versiones en las redes sociales, Ximena se tomó el tiempo de aclarar cada una. "Estoy bien. Nadie me pegó, nadie me robó. No pasó nada de todo lo que me preguntan. A mí me encanta estar sin maquillaje, no me gusta maquillarme. Cada vez que el cirujano me veía en la TV, me decía 'no podés tener el ojo así, dejá de pintártelo de negro'. Así que dentro de muy poco van a ver el resultado”, explicó.

Xime se habría hecho una blefaroplastia, una cirugía de párpados que tiene como objetivo rejuvenecer la mirada removiendo el exceso de piel tanto en la parte superior como inferior del ojo.