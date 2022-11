Wanda Nara reaccionó con picantes emojis al ver a Zaira posando sensual y con poca ropa

Wanda Nara reaccionó con picardía ante las fotos más sensuales de su hermana, Zaira, quien viajó a Mendoza para disfrutar de un fin de semana a puro relax.

La conductora, que hace poco se separó de Jakob von Plessen, compartió sensuales fotos en un jacuzzi, sin corpiño y únicamente luciendo la parte de abajo de su microbikini.

"Y me detuve a pensar en mí...", expresó Zaira junto a las imágenes de alto voltaje. A lo que Wanda, pícara, reaccionó con el emoji de la manzanita, en referencia a la cola de su hermana, y a la llama de fuego, deslizando que la conductora es una bomba.

WANDA NARA DEJARÍA A ICARDI DE FORMA DEFINITIVA POR L-GANTE

“Es lo peor que le pudo haber pasado a Mauro eso de estar en el medio de una crisis así y que te den una buena revolcada…”, arriesgó Nazarena Vélez, mientras Yanina reconocía que Wanda e Icardi “son dos tóxicos que se emperran ante los cuernos de los otros”.

“Lo que Ana Rosenfeld me contó fue que ambos fueron a Maldivas por pedido de él, para intentar nuevamente, pero que ella siente que por más intentos que haga no va. Y no es un problema sexual, aunque como dice Yanina, ella quedó flasheada mal con L-Gante y el enganche sexual es todo”, aseguró De Brito.

“El problema es que ella tiene a toda la familia en contra, incluida Zaira y su mamá, y eso pesa”, cerró Yanina sobre las dificultades de Wanda para dejar a Icardi y vivir su supuesto romance con L-Gante en plenitud.