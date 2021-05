Virginia Lago defendió a Juan Dartés tras la denuncia de Thelma Fardin por violación: "Yo le creo"

Luego de que Juan Darthés charlara con los medios de Brasil, donde vive actualmente, y afirmara que es inocente, Thelma Fardin repasó los avances de la Justicia en su contra. En este contexto, Virginia Lago lo defendió y aseguró que no cree que la denuncia de su colega contra el actor por violación sea cierta.

"No tengo el teléfono de Juan pero hablo con María Rosa Fugazot que sí ha hablado con él. Esperemos que se solucione y si no es verdad que se aclaren las cosas. Yo le creo a Juan Darthés, no me parece que haya hecho semejante cosa“, expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Además, remarcó que la pasó muy bien trabajando con él y que le tiene un inmenso cariño. "Yo lo quiero mucho. Hemos trabajado juntos y en las novelas son muchos horas las que uno está grabando, me gusta conversar... De pronto, estás 12 horas y siempre fue muy respetuoso, estudioso, jamás vi una cosa rara en él", agregó, defendiéndolo.

Y se despidió haciendo hincapié en que el actor está viviendo una situación delicada, después de haber sido denunciado por Thelma por violación y por otras mujeres por acoso. "Hay que tratar de estar juntos y todo lo que pasa, ya ahora no son golpes, son tiros; te matan", sentenció.

Si sufrís, sufriste o conocés a una víctima de violencia de género, podés comunicarte todos los días y de forma gratuita con la línea 144.