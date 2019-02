Las fobias suelen condicionar la vida de muchas personas. Y Violeta Urtizberea no escapa a ellas.

Invitada a Cortá por Lozano, la actriz de la obra teatral Terapia amorosa fue sorprendida con un video de su papá, Mex Urtizberea, revelando una de sus mayores obsesiones. "Algo que realmente la altera a Violeta es cuando otro ser humano empieza a emitir sonidos con el cuerpo. Pero, fundamentalmente, la masticación, ese sonido la vuelve loca, se puede poner muy mal", contó el actor. Se llama misofonía. Y su hija se hizo cargo.

"Es verdad. Los sonidos que me molestan son los chiquitos (hace el ruido del masticar) y el de la gente que se saca la comida (de la boca). Eso me saca de quicio, me altera", asumió Violeta.

Luego, haciendo cara de asco, sumó otro elemento que le disgusta: "También tengo mucha fobia con la saliva, capaz tenga mucho que ver con eso".