Fueron muchas las postales de amor que Violeta Urtizberea (34) compartió en las redes junto a su novio, el cantante cordobés Juan Ingaramo (27), con quien lleva cuatro años de amor y una feliz convivencia.

Pero ahora la pareja habría subido un escalón más en la relación y estarían esperando a su primer hijo juntos. Así lo anunció Ángel de Brito a través de su cuenta personal de Twitter: "¡¡¡Felicitaciones a @violeurtizberea!!! Bebé en camino", publicó el periodista junto a un corazoncito rojo.

Ángel de Brito en Twitter: "¡¡¡Felicitaciones a @violeurtizberea!!! Bebé en camino". G-plus

Hasta el momento, la actriz no salió a confirmar ni desmentir la noticia al igual que su pareja, con quien intercambia a diario dulces mensajes de amor y postales de sus paradisíacos viajes y salidas.

En 2017, Violeta ya había hablado de sus deseos de ser mamá en una nota para la revista Para Ti: "¡Ni loca me pierdo esa experiencia que todos dicen que es maravillosa! Lo que ocurre es que aún me cuesta proyectarme como mamá. Siento que soy tan feliz así, que mi vida es tan tranquila, que tiene tanta libertad que me asusta perder un poco de todo eso para tener un bebé. Otra cosa que me pasa es que no entiendo que voy a cumplir 33 años; digo: "Perdón, ¿en qué momento pasaron los años?".

¿Violeta Urtizberea espera a su primer hijo junto a Juan Ingaramo?