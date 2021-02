Se viene el gran debut de Corte y Confección Famosos: todos los detalles

El reality de moda Corte & Confección iniciará mañana a las 16 su cuarta temporada por la pantalla de eltrece con la conducción de Andrea Politti y con la particularidad de que por primera vez incorporará una docena de participantes célebres, expandiendo así la tendencia de la TV argentina de sumar talento local en formatos no ficcionales.

En esta cuarta edición competirán Nora Cárpena, Marcos "Bicho" Gómez, María Fernanda Callejón, Barbie Vélez, Ximena Capristo, Mario Guerci, Anita Martínez, "El Tucu" López, Aníbal Pachano, Adriana Salgueiro, Miriam Lanzoni y Pachu Peña, todos ellos figuras elegidas por la producción de LaFlia, de Marcelo Tinelli.

Cada concursante estará acompañado por un diseñador de indumentaria, (que pasó por anteriores entregas del ciclo) y tendrá que diseñar y trabajar en equipo con asistentes que serán los encargados de realizar la confección.

"Decidimos armar un elenco ecléctico, de diferentes personalidades, edades, que haya actores, humoristas, mediáticos, y también fuimos por el lado de los hombres, ya que la costura está más relacionada con la mujer, pero hoy ya no existe un oficio asociado a un género", dijo días atrás a Télam el productor Gabriel Fernández.

La propuesta que parece haber tomado nota del suceso nocturno de MasterChef Celebrity, que ultima el lanzamiento de su segunda temporada a través de Telefe, no consiguió, sin embargo, que la reunión de personajes habilitara una mudanza de la tarde a la noche de eltrece.

Corte & Confección-Famosos" mantendrá su jurado original de especialistas: Verónica De La Canal, Benito Fernández y Fabián Zitta y, además, Matilda Blanco seguirá desempeñándose como jefa de taller.

"Estoy encantada de aprender este oficio súper noble y le estoy metiendo mucha pasión. Hay que reivindicarlo permanentemente porque a través de estas herramientas se puede trabajar desde las casas. Es algo muy lindo, muy creativo y puede convertirse un gran emprendimiento familiar", destacó a Télam María Fernanda Callejón.

La actriz, de 54 años, que actualmente también es parte de Polémica en el bar (América), contó acerca de su estrecha relación con el mundo de la moda: "Yo jugaba entre máquinas de coser, hilos, lanas, dedales, escuadras, tizas y compases porque soy hija de una modista que trabajó de eso de los 19 a los 46 años hasta que tuvo que dejar por una lesión en sus cervicales".

El modelo y actor Mario Guerci se mostró entusiasmado por ser parte del programa al que, dijo, "ojalá pueda aportar algo. Creo que donde uno va con una sonrisa y ganás de aprender sin joder al prójimo y para hacer las cosas lo más profesionalmente posible, siempre podés sumar algo positivo".

En diálogo con esta agencia, el rosarino, de 39 años, arriesgó que en su paso por Corte y Confección Famosos creo que podría aportar una mirada que tiene que ver lo autóctono, lo folclórico, lo gauchesco. Esa estética es parte de nuestra historia y hay prendas y accesorios muy lindos y especiales como la platería criolla".

En tanto, la actriz Miriam Lanzoni propuso una personal manera de acercarse el universo del diseño de ropa y sostuvo que "la moda me encanta y me gusta ver cómo se desarrolló a través del tiempo, pero lo que se usa en el momento, eso mal llamado moda, no me resulta nada interesante".

"Soy un poco rebelada en cuanto a lo que dicen que hay que usar y más bien creo en la moda como una manera de expresarse cada uno y ese espero que pueda ser entendido como lo que voy a tratar de hacer en el concurso", señaló a Télam la intérprete chaqueña, de 42 años, que aguarda el estreno de la miniserie Encuarentenados que encabezó junto a Pablo Rago, se realizó íntegramente en Córdoba y se verá por Canal 13 de dicha provincia.

Télam: ¿Con qué expectativas llegan a Corte y Confección Famosos?

Miriam Lanzoni: Lo que quiero es mostrarme tal cual soy y que se me conozca mucho más. Me siento reversionada y en otro momento de mi vida y eso quiero aplicarlo al taller. Quiero que mis prendas y mis diseños hablen sobre la libertad, sobre la verdad, sobre ser uno mismo. Y que pueda mixturar lo que piden los jurados con mi verdad.

María Fernanda Callejón: Tengo la expectativa de aprender porque, además de ser hija de una modista, estoy encantada de conocer acerca de este oficio súper noble y le estoy metiendo mucha pasión. Y después voy a ir a divertirme y a disfrutar de un reality muy complejo y exigente que exige estar al100 x 100.

Mario Guerci: De chico diseñaba y pintaba mis remeras con los dibujos que quería de estampa, así que es algo que de alguna manera me acompaña desde siempre. Por otro lado, también es parte de mi vida como modelo y esa es la relación previa y más concreta que tengo con la moda.

Fuente: Télam