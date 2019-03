Ernesto Tenembaum dejó por un momento la álgida agenda política argentina para referirse a la sorpresiva separación de Nicole Neumann y el empresario Matías Tasin. “Yo pongo en duda que esté sola, tengo información de que está con alguien”, deslizó el periodista en su programa Y ahora quién podrá ayudarnos, en Radio con Vos.

La modelo confirmó el final de su romance a través de sus historias de Instagram. “Yo no tengo novio desde el 20 de febrero, por lo cual no le debo nada a nadie… ¡ni nadie me debe nada a mí!”, había publicado Nicole, el pasado 6 de marzo.

A continuación, el diálogo del conductor con su columnista Tamara Pettinato:

TP: -Ella sube fotos desde Tulum feliz con el novio, hasta el 17 de febrero, que deja de subir fotos. Se separa y dice ‘estoy separada desde el 20 de febrero’.

ET: -Mmm… Mmm… No voy a hacer declaraciones...

TP: -Hablá por favor, qué sabés.

ET: -Yo pongo en duda que esté sola, tengo información de que está con alguien.

TP: -¿Ya tiene otro?

ET: -Tengo cierto código a respetar. En las próximas semanas te vas a enterar de con quién está Nicole.

¡El audio!