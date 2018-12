Si bien Fernando Burlando aclara en cada ocasión que no es abogado de Juan Darthés en la causa por violación que le inició Thelma Fardin porque no está matriculado en Managua, en estos días el letrado hace las veces de vocero del actor. Y en ese contexto, dijo en nota con Pamela a la tarde: "Yo le creo a Darthés, realmente. No solamente por lo que me manifestó, sino por lo que me dijeron los profesionales que trabajaron con él en estos días".

En esas misma entrevista, Burlando manifestó: "Hay que transmitirles a todas las chicas que pasan por este problema que denuncien inmediatamente, porque el tiempo no colabora. Se les está transmitiendo información equivocada, de que denuncien a los ocho o nueve años. Hay que informarles que hay que denunciar instantáneamente".

Sin mencionar al letrado, en la tarde del miércoles Thelma Fardin se refirió a esto último a través de Twitter: "Hoy escuché a un abogado decir que las víctimas debemos denunciar inmediatamente. ¿De verdad hace falta repetir lo común que es en las víctimas de abusos no poder expresarlo en el momento? Es horrible, pero es un hecho. Ojalá a partir de ahora podamos hablar de inmediato, ojalá dejen de exigirles cosas a las víctimas y empiecen a sancionar a los victimarios. Ojalá no le pase a nadie más".

Ya el jueves por la mañana, Thelma Fardin compartió una reflexión: "'Háblales acerca de que no eres nunca realmente una persona entera si permaneces en silencio, porque siempre está ese pequeño pedazo dentro de ti que quiere ser dicho, y, si sigues ignorándolo, se pone más y más loco y más y más caliente y si no lo dices, algún día simplemente se levantará y te dará una trompada en la boca’. Audre Lorde, del ensayo La transformación del silencio en lenguaje y acción” .