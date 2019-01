A un mes de la denuncia pública por violación de Thelma Fardin (26) a Juan Darthés (54), Carla Lescano (36), la hermana de la actriz, dio una nota radial y puso en duda su doloroso relato.

"A mí me pasó de verdad y pasé por 800 pericias médicas... Ahora parece que la moda es decir 'me violaron hace 10 años'... Ella (Thelma) tiene problemas psiquiátricos muy grandes. Está claro que no es verdad lo que cuenta", dijo Carla en una parte de la entrevista que le dio a Mario Thibault para Radio del Centro, 99.9.

"Están buscando la reacción y farandulizar un tema que es profundamente serio y complejo... Entiendo que lo que está pasando es parte de las heridas y si entramos en ese terreno puede ser muy poco productivo para la causa". G-plus

Afectada por el testimonio que brindó su hermana, Fardin habló con resguardo al respecto: "Están buscando la reacción y farandulizar un tema que es profundamente serio y complejo. Les agradezco cómo tratan el tema. Mañana voy a dar mi declaración, quiero hacerlo con tranquilidad y mucho amor, porque entiendo que lo que está pasando es parte de las heridas y si entramos en ese terreno puede ser muy poco productivo para la causa", dice el audio de WhatsApp que la actriz le mandó a Tomás Dente, para Nosotros a la Mañana. El testimonio es del fin de semana pasado y hasta el momento no volvió a referirse al delicado asunto mediáticamente.

Más sobre este tema La hermana de Thelma Fardin dice que no le cree su relato: “Estoy segura de que Darthés no la violó” La abogada de Thelma Fardin, tras las declaraciones de la hermana de la actriz: "Es muy doloroso que no la apoye"

El mismo día que se difundió un fragmento de la nota de Carla Lescano, Sabrina Cartabia, abogada de la actriz, manifestó: "Es muy doloroso que la hermana no la apoye. Eso no es prueba en un proceso, las creencias que ella pueda tener. Hay pruebas testigos (en favor de Thelma). A nosotros no nos sorprende el testimonio. La hermana tiene un dolor muy grande porque el papá de Thelma la violó. Sabíamos que esto podía pasar".