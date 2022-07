Tamara Báez salió al cruce de quienes la critican por no usar corpiño: "Esto soy"

Segura de sí misma, Tamara Báez les frenó el carro -en más de una oportunidad- a los haters que critican su aspecto físico.

Luego de haber hecho un contundente descargo contra aquellos que se burlan de sus dientes, la novia de L-Gante le respondió con firmeza a una seguidora que subrayó que se había mostrado sin corpiño.

Además, aprovechó la oportunidad para apuntar re picante a quienes le recomiendan que se arregle la dentadura.

TAMARA BÁEZ RESPONDIÓ A LAS CRÍTICAS POR NO USAR CORPIÑO

Cuando una usuaria le avisó que estaba sin corpiño mientras promocionaba un producto, Tamara Báez respondió: "Y con los dientes chuecos... Esto soy".

"Al que no le gusta... Yo no pedí que me sigan", sentenció Tami, contundente.

¡Clarito!