Tamara Báez explotó cuando la acusaron de robar: "L-Gante me compra todo lo que quiero"

Tamara Báez fue acusada de robar y se manifestó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram con una publicación en la que hizo un descargo picante.

Junto a una captura de Crónica, donde reproducían el testimonio de una persona que aseguraba "la novia de Elian le robó los anteojos", Tamara se defendió con todo.

“¡¡¡Mentirosa!!! No amor yo no robo, él me compra todo lo que quiero. Y encima, ¿Hacer esto después de que casi nos choca 2 veces? ¿Qué le pasa a la gente?”, escribió la novia de L-Gante.

Luego, la mamá de Jamaica continuó picantísima: “¡Anda a laburar si querés plata querida! Y aprendé a manejar también. Qué ganas de jodernos siempre”.

L-GANTE CANTÓ CON TINI STOESSEL TRAS LA POLÉMICA EN SU SHOW

El martes por la noche, L-Gante volvió a cantar con Tini Stoessel tras la última polémica en el show del Hipódromo de Palermo en el que aseguraron que se bajó antes del escenario.

Más sobre este tema L-Gante habló de la polémica en el show de Tini Stoessel y aclaró contundente qué pasó

El cantante llegó a Argentina por la mañana después de unas vacaciones familiares en Europa y dejó en claro la buena onda hay con Tini: “Parecía que me fui antes pero era así, lo ensayamos”.