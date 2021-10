Rocío Marengo contó cómo fue su reconciliación con Eduardo Fort tras su llanto en La Academia: "Tuvimos una charla muy linda"

A semanas de que Rocío Marengo quebrara en llanto al aire por sentir que su pareja, Eduardo Fort, no la acompaña en su carrera como a ella le gustaría, la participante de La Academia de ShowMatch (eltrece) reveló cómo fue su reconciliación.

"Está todo bien, pasó la tormenta... Son cosas de este reality, que te lleva a un nivel de cansancio muy alto. Hay cosas que uno no maneja. Yo soy muy impulsiva, muy transparente y quizás no supe manejar mis emociones esa noche", afirmó en diálogo con Teleshow.

Acto seguido, dejó bien en claro que el conflicto "ya pasó" y habló de la charla que tuvieron tras su llanto al aire.

"Edu me ama y me demostró que, a pesar de todo lo que había pasado, me ama. Tuvimos una charla muy linda y estamos muy bien", sentenció la mediática.

Aunque actualmente está todo bien entre Rocío y Eduardo, semanas atrás ella había dicho que estaba harta de remar la relación desde hace ocho años.