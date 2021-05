Ricardo Darín opinó sobre Érica Rivas tras sus fuertes acusaciones: "Es innegable su aporte como actriz"

En 2018, el escándalo se puso en el centro de la escena en pleno éxito de la obra teatral Escenas de la vida conyugal. ¿Qué había pasado? Los protagonistas de la historia, Érica Rivas y Ricardo Darín se enfrentaron fuerte.

Luego de un entredicho, ella aseguró que recibió "maltratos laborales y personales" de parte de él. Y sus declaraciones generaron fuertes idas y vueltas entre ambos. Sin embargo, el tiempo pasó y él dejó de lado el conflicto para elogiarla como actriz.

Ricardo este año será presidente del Gran Jurado en los Premios Konex, en la categoría que elige el Konex de Brillante, destinado a los referentes más importantes del espectáculo de la última década. Y Erica es una de las candidatas.

Con el objetivo de evitar cualquier tipo de especulación, él remarcó que su conflicto con su colega no interferirá a la hora de juzgarla como actriz. "¿Cómo iba a primar una cuestión personal? Es innegable el aporte de una actriz de su tamaño en la última década. Y es al revés, podría leerse algo personal si no hubiera estado. Todos coincidíamos en que tenía que estar, ¿y si no estaba?”, expresó en Mientras tanto.

