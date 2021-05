La revelación de Chiche Gelblung tras haberse convertido en abuelo por séptima vez: "Me mandé solo a la clínica a conocer a mi nieta"

Chiche Gelblung, papá de Federico, María y Magdalena, disfruta de ser abuelo de seis nietos. Sin embargo, estaba súper ansioso por el prontísimo nacimiento de Diana, la beba de su querida "Maggie".

De hecho, cuando se enteró que su séptima nieta había nacido fue lo más rápido posible a la clínica para conocerla pese a los protocolos sanitarios por covid que rigen actualmente en plena pandemia.

“Fue un parto rapidísimo, la beba nació en una hora. Y yo pude verla hoy. ¿Viste que no dejan entrar a nadie? Las normas por el coronavirus son muy complicadas. Pero yo pude verla y está fantástica”, aseguró en diálogo con Teleshow.

Entonces, admitió que no pidió ningún permiso para poder acercarse a su nieta. "La verdad que me mandé solo a la clínica, no le pregunté a nadie. ¡Es divina! Es bellísima”, exclamó Chiche, contento por haber estado junto a su nietita pese a los impedimentos.

¡Se la jugó!