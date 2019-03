La respuesta de Dalma Maradona tras un desubicado comentario sobre la paternidad de Diego en Cuba

El fuerte anuncio de Matías Morla, abogado de Diego Maradona, sobre la desconocida paternidad del Diez en Cuba, impactó de lleno en la agenda mediática y en su seno familiar. “Tiene tres hijos en Cuba”, aseguró el letrado en Nosotros a la Mañana, dándole paso a la reacción de las hijas que Diego tuvo con Claudia Villafañe.

Con serenidad y sin rodeos, Gianinna Maradona (29) salió al aire en Los Ángeles de la Mañana, y se refirió al resonante tema: "Ya aprendí que si yo no soy la persona que tuvo esos hijos no puedo opinar de nada, ni creer en nadie. Quería hablar para que me dejen de quemar el teléfono porque no está bueno... ¿Si me sorprendió la noticia? Ya no me sorprende nada".

Sin embargo, su hermana Dalma (31) prefirió expresarse al respecto a través de Twitter, red social en la que recibió un desafortunado comentario ¡y respondió sin tibieza!

“@dalmaradona ¿y ahora? Menos guita, ¿no?”, le escribió un usuario, haciendo alusión a la fortuna de Maradona y a la dividida herencia. Y Dalma contestó: “Si de todas las boludeces que dijo ese impresentable (Morla), solo pudiste sacar esa conclusión, ¡FIJATE QUE TIPO DE PERSONA SOS!”, sentenció, durísima.