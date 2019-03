La reacción de Ulises Jaitt al conocer el resultado de las pericias toxicológicas al cuerpo de Natacha

El joven no se mostró conforme con cómo se peritó el cuerpo de su hermana y pedirá una contraprueba.

La noticia del trágico fallecimiento de Natacha Jaitt en un salón de fiestas angustió e impactó a todos. Su hermano, Ulises, y a su hija mayor, Antonella, se pusieron al frente de la investigación para saber qué ocurrió realmente. A un mes de la muerte de la mediática, los jóvenes continúan buscando respuestas y pidiendo justicia.

Ahora, se dieron a conocer los resultados de las pericias toxicológicas que se le hicieron al cuerpo de la mujer. Según el informe, la modelo tenía "restos moleculares compatibles con cocaína y benzoilecgonina (el principal metabolito de la cocaína)" en el contenido gástrico y las muestras de orina y sangre. Los resultados de narinas y fosas nasales también dieron positivo para esa misma droga. Además, detectaron "alcoholemia de 0,7".

Rápidamente, Ulises salió al cruce y dejó muy en claro que no está de acuerdo en cómo se peritó el cuerpo de su hermana. "No se hizo el análisis de humor vítreo y de cabello, ahí se podría detectar veneno cuando Natacha falleció. No se mandaron a cultivo los tejidos para descartar componentes infecciosos", dijo en diálogo con C5N.

Además de dejar muy en claro que sigue creyendo que Natacha fue envenenada, Ulises anunció que pedirá una contraprueba. "Estamos hablando de una pericia selectiva. Como no salió el Clonazepam, pudo no haber salido la droga que le podrían haber puesto en la bebida a Natacha. No tengo ninguna duda de que la mataron. La cocaína le salió en todas partes, hasta en el estómago. ¿Qué le pusieron en la bebida para que le llegue al estómago? Es confuso y voy a investigar hasta el final. Lo voy a demostrar en los estudios", cerró el joven.