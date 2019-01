La reacción de Daniel Scioli ante el escandaloso tweet de Gisela Berger

El miércoles por la tarde Gisela Berger (30) lanzó un escandaloso tweet contra Daniel Scioli (61), que por su contenido generó dudas sobre un supuesto hackeo, aunque luego la modelo confirmó que fue de su autoría: "Daniel dice que va por el brazo... mientras la gente se muere de hambre, ¡MIENTE! ¡Vacaciones en COURCHEVEL, FRANCIA! ¿Dónde esta la plata del país?".

Más tarde, Berger reveló que está separada de Scioli. "Esa foto es de hace días. Recibí amenazas y no es que sea una defensa esto, pero me parece que no comparto un montón cosas. No tengo por qué recibir amenazas y yo no pienso igual. No puedo contar qué tipo de amenazas. Yo he sufrido un montón con él. No quiero pasarla más mal. Hasta acá llegué", le dijo a Exitoína.

En este contexto, en Todas las tardes el periodista Lio Pecoraro replicó dichos de la exbailarina de ShowMatch en una charla con él: "Hablo porque a mí no me calla nadie. La amenaza viene porque me dijeron que si yo hablaba me iban a sacar a mi hija".

Instantes más tarde, Daniel Scioli salió a defenderse de las fuertes acusaciones a través de Ana Rosenfeld, quien habló con el ciclo de El Nueve: “Me acaba de escribir Daniel, lo conozco hace muchísimos años y fui su abogada en el triste accidente que tuvo en el río. Me resaltó que jamás en ningún tema íntimo de la pareja exisitió la amenaza de que él pudiera quitarle a su hija a Gisela. Que en cualquier discusión que pudieron haber tenido jamás estuvo en tela de juicio la tenencia de su hija. Que una discusión de pareja era entre la pareja, sin una hija en el medio".

Atenta a la versión que expuso Ana Rosenfeld, Gisela Berger subió la apuesta en respuesta a la abogada y a Daniel Scioli vía Lio Pecoraro: “La hija sólo las quiere para las fotos y la campaña. Que (a Rosenfeld) no le pase como con Darthés”.