Su profesión lo llevó a jugarse por diferentes estilos, colores y peinados... ¡y no le teme a ningún cambio! Orgulloso del resultado por su paso por la peluqiería, Federico Bal (28) volvió a sorprender con un nuevo cambio de look... que ya había probado.

Federico Bal: "Estoy volviendo al gris porque me gusta como me queda". G-plus

"No quiero negar ni afirmar que esto lo hago porque muchas de mis fans me dijeron 'volvé al rubio, volvé al rubio'... al gris es. Y estoy volviendo al gris porque me gusta como me queda", reconoció en varios videos que subió a Instagram Stories donde se ve el proceso hasta su flamante apariencia.

Luego, el hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal plasmó en sus redes la postal con el nuevo tono en su pelo: "Mr. Grey’s back (Sr. Gris ha vuelto)", tituló a la publicación que cosechó miles de corazoncitos y mensajes cariñosos de sus seguidores.

¡Mirá el nuevo look de Fede Bal!

Fotos: Capturas de Instagram Stories.