El polémico comentario de Yanina Latorre: "No hay nada más malo que un enano"

En el día de la semana que le tocó oficiar de conductora en Los Ángeles de la Mañana, porque Ángel de Brito está de vacaciones, Mariana Brey fue blanco de chicanas de sus compañeras, quienes hicieron referencia a su estatura, al pararse al lado de dos chicas trans que fueron a bancar a Florencia de la Ve, tras el escandaloso cruce que mantuvo con Pampita y Florencia Peña en el Súper Bailando.

"No hay nada más malo que un enano, dicen", expresó Yanina, generando una rápida reacción de Graciela: "¡Lo que te va a costar eso! Va a salir en todos los portales". G-plus

"Ponete los tacos, Brey", le dijo Lourdes Sánchez, con humor, al ver la diferencia de altura con las invitadas. Y Yanina Latorre acotó: "¿Qué viniste, descalza?".

Tomando con simpatía los comentarios de sus compañeras, Mariana contestó: "Soy muy bajita. Pero escuchame, Lali Espósito mide 1.40 y es una bomba".

Siguiendo el ida y vuelta, Graciela Alfano se sumó y dio pie a una polémica frase de Latorre. "Mi mamá decía que el perfume viene en frasco pequeño", acotó la exvedette, sin imaginar que Yanina derraparía. "Y el veneno también", señaló, completando una frase popular. Pero su comentario no quedó ahí: "No hay nada más malo que un enano, dicen", expresó, generando controversia y una rápida reacción de Graciela: "¡Lo que te va a costar eso! Va a salir en todos los portales", le advirtió. Sin embargo, Latorre no se amedrentó: "Ay, sabés qué, me importa tres pitos".