Picante revelación de Cinthia Fernández sobre los futbolistas que le escriben por privado: "Casados en trampa"

El conflicto entre Maxi López y Wanda Nara sigue en pie. Y se recrudeció cuando él aseguró que no ve a sus tres hijos hace 10 meses porque ella se lo impediría. Mientras tanto, siguen enfrentados en la Justicia porque él no cumpliría con la cuota alimentaria para los nenes. De hecho, fue declarado "deudor alimentario".

En este contexto, Cinthia Fernández, que también está enfrentada con el papá de sus tres hijas, Matías Defederico, porque no se hace cargo económicamente de las nenas como corresponde, lanzó una fuerte frase contra López.

Pícaro, Ángel de Brito replicó en Twitter la nota de Ciudad Magazine que informa sobre los dichos de Cinthia: "Cinthia Fernández, sin filtros al opinar de la guerra de Maxi López con Wanda Nara: 'Los futbolistas tienen todos los tongos estudiados'", y le sumó una revelación que sorprendió.

Redoblando la apuesta, mandó al frente a los futbolistas casados que le mandan mensajes privados y les hizo una tajante advertencia. "Lo peor de todo... La cantidad de jugadores que me mandan mensajes privado no tiene nombre. De acá, de afuera, solteros y obvio, su especialidad, casados en trampa. Vayan borrando los mensajes chicos, que si me agarran loca los muestro", sentenció muy filosa.

¡Se hartó!