El picante retweet de Jimena Barón en medio de su conflicto con Daniel Osvaldo

La tensa relación que mantienen Jimena Barón y Daniel Osvaldo, el padre de su hijo estalló en las redes cuando el exfutbolista publicó una serie de videos cuestionando a su ex por poner en duda su rol como padre. La cantante le respondió con un duro mensaje a través de Twitter y ahora realizó un picantísimo retweet.

“Gracias”, escribió Jimena, junto a un emoji de corazón, al retweet de una seguidora que cuestionó el video que el músico publicó en su Instagram como prueba de su presencia como padre. “Dani, la madre de tu hijo le cortó el pelo antes del 25 de febrero (en los dos videos tiene el pelo largo y enrulado) o sea que pasaste dos o tres fines de semana sin verlo. Así que si te hacés el padre, fatal, fijate que el video sea reciente”, escribió una comentarista en la publicación de Daniel Osvaldo y que le llegó a Jimena reproducido por una twittera con el comentario “Cerrada de ort... nivel supremo”.

Más sobre este tema Escandaloso descargo de Daniel Osvaldo contra Jimena Barón: "Me cansé; ¿querés saber qué tipo de padre soy?"

El músico había hecho un extenso escrito con dos videos de su hijo contento al ver a su padre: “Me cansé de dejar que opinen pelotudeces sin saber, me cansé de comer mierda por culpa de gente que piensa que exponer a su hijo las 24 horas del día en las redes sociales, ninguneando y bardeando al padre solo por ser noticia, es ser buen progenitor”, lanzó. Unas horas después, la actriz salió a cuestionarlo: “No puedo contestar. No puedo. No sabría por dónde empezar. La felicidad de mi hijo es mía y no necesito más. Me es muy difícil callarme, sería una pavada hablar y mostrar, pero no necesito defenderme. Como mamá no. Como mamá, pueden hacer fila y me hago tiempo para atender a todos”.