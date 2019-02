El picante posteo de Wanda Nara en Instagram tras las feroces críticas de Ivana Icardi

NO SE QUEDÓ CALLADA

Una intensa guerra se vive en las redes sociales, con Wanda Nara (32) desde una trinchera e Ivana Icardi (23) en la otra, y Mauro Icardi (25) en el medio. En las últimas horas la hermana menor del delantero del Inter de Milán acusó de forma eliptica a su cuñada a través de Twitter: “¡Hasta amenazándome, me dice que me va a sacar plata! ¿Quién será? Dios mío, como te dolió que alguien te saque la careta eh, ¡ya destrozaste una familia! No vas a destrozar otra más. Te equivocaste de persona”.

En este contexto, Wanda Nara hizo un picante posteo en Instagram, ¿dedicado a Ivana Icardi?: “Juzgar una persona no define quien es ella. Define quien eres tú”.