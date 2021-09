Un participante de La Voz habló pícaro sobre la vida romántica de Lali Espósito: "Está picoteando por todos lados"

Patricio Mai, participante de La Voz Argentina (Telefe) que fue eliminado, antes de irse del ciclo recibió un piropo de parte de una miembro del jurado, Lali Espósito. Lejos del escenario del certamen, contó una infidencia sobre la vida romántica de la cantante.

"Me parece que está picoteando por todos lados. Dijo que tenía como cinco novios... Ya no sé qué creerle. Está bien, está perfecto", sostuvo, buena onda y divertido, en un ida y vuelta con Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Mai se refirió al comentario que hizo Lali tras una de sus performance, luego de que él le contara que estaba soltero y ella admitiera que, al igual que el participante, siempre soñó con un novio que tuviera una panadería (o un kiosko).

"¡Vamos, carajo! Tengo como cinco novios ya en el programa", había dicho, simpática y con la buena onda que la caracteriza.