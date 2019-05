No le deja pasar una. El enojo de Yanina Latorre con Pamela David dio paso a un nuevo y filoso tweet contra la conductora de Pamela a la Tarde, luego de que la morocha protagonizara un inesperado momento en TV. David no sabía que estaba al aire, en el pase con Jorge Rial, y discutió con su equipo en vivo, al manifestar que no estaba al tanto del testimonio que acababa de dar Ariel Diwan en Intrusos.

"¿Shockeados? Yo no quedé shockeada porque no lo vi. No sé de qué hablar", se la escuchó decir, visiblemente molesta, mientras Jorge la saludaba con Diwan al lado.

Atenta al traspié, Yanina le dedicó un mensaje en Twitter: "¿Por qué conduce un programa de actualidad si no está informada?", disparó, en respuesta a una nota del incómodo momento que vivió la conductora.

A principio de marzo, cuando David regresó a la TV con su ciclo vespertino, Latorre también la cuestionó sin filtro desde las redes: "El programa de Pamela es más malo deprimente que nunca", expresó Yanina, en uno de sus tweets. Luego continuó con dureza e ironía: "Pamela tiene miedo al debate entre Amalia Granata y Carmela Bárbaro y las calla. ¡Qué gran conductora! jajaja".