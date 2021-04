La palabra de Cacho Fontana tras la falsa noticia de su muerte: "Me tienen para rato"

Minutos después de que la noticia de la muerte de Cacho Fontana se viralizara, el locutor aclaró que se trataba de una fake new; aunque sigue internado en el Hospital Fernández, se siente bien.

"Si me quieren, me tienen para rato", expresó en el programa radial Crónica de una tarde anunciada. Además, remarcó que él fue comunicador toda la vida y que por este motivo siente que sus colegas deberían tener más responsabilidad a la hora de informar públicamente algo sobre él.

Yo no merezco una barbaridad de esa naturaleza, por mi trayectoria de tantos años. Yo me gané la vida pasando avisos, pasando comerciales y no diciendo barbaridades en un micrófono", sentenció, molesto.

Hoy por hoy, Cacho se encuentra estable. Sin embargo, sigue internado debido a una neumonía bilateral producto de haber contraído covid por segunda vez.