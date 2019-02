Oriana Sabatini lanza su nuevo tema, Mis manos: ¡mirá su jugada letra!

Oriana Sabatini vuelvo a poner las riendas sobre su gran pasión: la música. La cantante no descuida su prometedora carrera artística y, en medio de sus viajes por Italia (donde se luce su novio, Paulo Dybala, crack de la Juventus) y Miami, la joven estrella pop estuvo componiendo, estudiando, produciendo ¡y de reunión en reunión!

¿Lo nuevo? Tras lanzar sus primeras cuatro canciones (en coloboración con MDL, productor de Justin Bieber, Maroon 5 y más), ahora presenta su primer tema en español : "Mis manos" , con una letra muy fuerte que dará que hablar.

La artista de Pirca Records y Babel project no para de cosechar éxitos. En el ultimo año se presentó en dos teatros Vorterix; hizo su primer Lollapalooza, se lució como telonera de grandes artistas internacionales de la talla de Coldplay, Ariana Grande, y Dua Lipa. También participó en la película Perdida y fue elegida por importantes marcas para ser la protagonista de sus campañas . Y hay más: porque fue nominada como revelación musical en varios premios nacionales e internacionales (MTV MIAW, Kids Choice Awards y más).

¡Espiá la letra del nuevo hit de Oriana Sabatini!

Todo el tiempo el tiempo que perdí

Casi perfecta yo fui para ti

Y me pregunto

¿Qué hiciste por mí?

¿Qué hiciste por mí?

¿Qué hiciste por mí?

Si no quieres ver lo que tienes

Ya no hago falta aquí

No sabes de lo que te pierdes

To bad for you

But no for me

Dime por qué te necesito

cuando me tengo a mí

Yo sola se cómo sentirlo

Mis manos dicen hacelo así, así, así

Todo mi cuerpo te di para recorrer

Mis cicatrices yo te hice ver

Y me pregunto que hiciste por mí

Qué hiciste por mi

Yo quiero saber

Si no quieres ver lo que tienes

Ya no hago falta aquí

No sabes de lo que te pierdes

To bad for you

But no for me

Dime por que te necesito

Cuando me tengo a mí

yo sola sé como sentirlo

Mis manos dicen hacelo así, así

Dime por que

Te necesito

Cuando me tengo a mi

Yo sola sé como sentirlo

Mis manos dicen hacelo así.