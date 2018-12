El obsequio hot de Mauro Caiazza a Jimena Barón para Navidad: "Regalando indirectas"

La pista de Bailando 2018 fue el escenario perfecto para el primer flechazo. Pero a días de finalizar ShowMatch, la historia de amor de Jimena Barón (31) con Mauro Caiazza (34), su bailarín en el certamen del que fueron subcampeones, sigue escribiendo más capítulos.

Fiel usuaria de las redes, donde entretiene a sus millones de seguidores con sus desopilantes anécdotas e intimidades de pareja, Jimena dio a conocer el regalo que le hizo su novio para Navidad: "Un Papá Noel que sólo quiere comer pan dulce. Regalando indirectas", escribió la actriz y cantante junto a una imagen del conjunto de ropa interior ultra sexy ¡con ligas incluidas! que le obsequió Mauro.

"Un Papá Noel que sólo quiere comer pan dulce. Regalando indirectas". G-plus

Que el fuego en la pareja está encendido no es novedad. Días atrás, Barón también había compartido la captura de una charla subida de tono con su pareja: "Qué potro que sos, por Dios. Quiero robar tus genes y venderlos. Me haría millonaria. Y también te quiero partir en ocho cuando vengas". Y cerró, sin filtro, según se pudo ver en su Instagram Stories: "Qué lástima que comí como un cerdo y seguro cuando llegues esté roncando y babeando. Igual no me jode, si querés me podés tocar una lola aunque duerma".

¡Se viene el estreno del conjunto de ropa interior hot!

Foto: Captura de Instagram Stories.