La novia de Ulises Bueno reveló por qué decidió no seguir en La Academia sin el cantante: "Quiero estar a su lado"

A poco de haber debutado en la pista más famosa de la televisión, Ulises Bueno y Rocío Pardo anunciaron que renunciarían a La Academia (eltrece). Su novia y pareja de baile reflexionó sobre esta decisión y contó por qué decidieron dar un paso al costado.

"La idea es volver al programa de Marcelo, desde un principio se habló que era muy complicado que las dos carreras fueran de la mano. Su carrera de cantante le demanda mucho tiempo y hacer ShowMatch también. Él se tomaba su tiempo de procesar la información y la veníamos llevando muy bien. Ahora que se abrió todo, le salieron ofertas de laburo muy importantes y esperamos volver", expresó en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Acto seguido, reveló que la producción de ShowMatch le propuso continuar sin el cantante pero ella se negó. ¿Por qué? "Está buenísimo como artista estar y me propusieron que siguiera sola pero yo lo quería acompañar a él porque de lo contrario eran muchos meses separados, iba a tener que viajar y la decisión de hacerlo juntos fue de los dos. En cierto modo, él me acompañó a mí estos meses y ahora quiero estar a su lado en este momento importante que él tiene", afirmó, segura.

Y se despidió aclarando que juntos analizaron la posibilidad de que ella formara parte del certamen sin él pero que decidieron rechazar la propuesta. "Me propusieron estar con una figura de La Academia pero no llegaron a decirme el nombre, lo analizamos un poco pero teníamos que estar separados e iba a ser difícil; somos muy pegotes y no quisimos", concluyó la bailarina.