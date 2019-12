Murió el actor y bailarín Jack Burns a los 14 años: lo encontraron sin vida en su casa

El mundo artístico está conmocionado con la noticia de la muerte del actor y bailarín Jack Burns, que tenía apenas 14 años.

El joven fue encontrado sin vida el 1 de diciembre en su casa en Greenock, Escocia, por causas que hasta ahora se desconocen. Llama la atención que, si bien se supo que la policía no está investigando lo sucedido, recién hoy se celebró el funeral: a once días del deceso.

El actor había participado en varios ciclos de televisión. En 2016 apareció en la tira británica In Plain Sight y en la serie One of Us (Retribution, su título original), que se pueden ver en Netflix.

El talento de Burns era muy bien considerado en el ambiente de la danza, disciplina en la que se destacó en diversas producciones de la BBC. El joven estudiaba en la Academia de Artes Escénicas de la Escuela de Teatro del Reino Unido.

Tras la noticia de la repentina muerte del artista, la institución publicó sus condolencias a la familia del actor en sus redes sociales.