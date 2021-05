El motivo por el cual Andrea Taboada no regresó a LAM aunque ya superó el covid: "Sigue débil"

Ni bien Andrea Taboada confirmó que tenía coronavirus tras su hisopado positivo, se aisló en su casa y siguió al pie de la letra las recomendaciones de los médicos. Por suerte, ya le dieron el alta y se siente mejor.

Entonces, ¿por qué no se reincorporó a LAM? Aunque ya no tiene coronavirus y sus síntomas se aplacaron, aún no se siente bien. Por eso, sigue haciendo reposo en su casa e intentando recuperar fuerzas para retomar su rutina laboral de manera presencial.

"Me dijo, para que se den una idea, que lavó los platos y se cansó tanto que tuvo que volver a la cama. Ella se siente débil todavía por lo que se va a quedar unos días más en reposo, para recuperarse bien. Le mando un beso enorme", expresó Ángel de Brito, con ternura.

¡A cuidarse!