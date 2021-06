More Rial criticó con fuerza a Mar Tarrés: "No me gusta que haga apología de la gordura"

En medio del escándalo policial que protagonizó en Córdoba, Morena Rial charló con LAM (eltrece) para aclarar la situación y cuando le preguntaron qué opina sobre Mar Tarrés la criticó con fuerza. Y explicó por qué no está de acuerdo con su discurso.

"No es que no me fumo a Mar Tarrés, el tema es que no me gusta que haga apología de que ser gordo está bien porque no es así... Es una enfermedad que hay tratar. Yo lo sufrí y no estoy de acuerdo con la apología; si uno es obeso, hay que cuidarse y ver a un médico. Mucha gente sufre y se muere", reflexionó en el programa.

Entonces, aclaró por qué se expresa ahora públicamente contra ella y no lo hizo antes. En ese punto, habló sobre el emprendimiento que iban a arrancar juntas. "Ella dijo el otro día y trató de tirar mierda, diciendo que yo estaba mal porque fue justo cuando yo tuve el problema con mi papá... Por eso, salgo a decir las cosas que pienso ahora", afirmó.

Y se despidió remarcando que no le gustó cómo la participante de La Academia (eltrece) se comportó con ella. "No me parece, me quiere tirar mierda porque sí, porque yo no me comporté mal con ella. Sí es verdad que tuve problemas hace tres años, ya los superé y no entiendo por qué tiene que tocar la mierda cuando no va. Ella lo que me había ofrecido era poner una cápsula juntas dentro de su marca. Pero como yo no estaba bien de salud, según ella, no lo hicimos... Pero tampoco me moría por hacerlo", sentenció.

¿Qué dirá Mar?