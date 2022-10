Martín Salwe reveló el motivo de su separación de Emily Lucius.

El romance de Martín Salwe y Emily Lucius, que nació en El Hotel de los Famosos, llegó a su fin.

En Socios del Espectáculo, que se emite por eltrece, dieron la noticia de la sorpresiva ruptura.

Fue Luli Fernández quien reveló que Emily lo habría dejado por celular.

"Ella insistió en juntarse a hablar porque se súper enojó cuando vio Sex. El tema es el laburo", insistió la panelista.

En este contexto, Martín confirmó la ruptura y reveló los motivos que los llevaron a distanciarse.

MARTÍN SALWE CONTÓ POR QUÉ SE SEPARÓ DE EMILY LUCIUS

Martín charló con el periodista Juan Etchegoten en Mitre Live y contó que Emily no se bancó su actuación en Sex, la obra de alto voltaje de José María Muscari.

"Acabo de hablar con Martín Salwe que me confirma su separación de Emily Lucius y me da el motivo".

"'Terminamos hace varias semanas, ella no se bancó que haga Sex, fue a ver la obra de capital y no le copó que su pareja haga eso', me acaba de decir Salwe", contó Juan.

