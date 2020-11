Mariah Carey se adelantó a la Navidad con un desopilante video: "¡Es hora!"

¿Por qué creen que Mariah Carey volvió icónica la canción All I Want for Christmas Is You (Todo lo que quiero en esta Navidad es a ti)? Más allá de que potenció su carrera musical, la cantante es súper fanática de esta fiesta en particular.

Tanto la gusta la Navidad que el 1 de noviembre de cada año la cantante comparte un desopilante clip que se vuelve viral dándole la bienvenida al período navideño. Y en más de una oportunidad, manifestó que la alegra el clima que se vive en esa época del año sumado a la característica decoración.

Esta vez, compartió en Instagram un clip que muestra a una persona luciendo un disfraz de Halloween y abriendo una puerta. ¿Con quién se encuentra cuando entra al cuarto? Con Mariah luciendo un pijama navideño, rodeada de arbolitos y falsa nieve.

"¡Es hora!", se la escucha decir, emocionada por la pronta llegada de la Navidad, antes de ponerse a gritar... ¡eufórica!

¡Fanática total!