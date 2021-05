Marcelo Tinelli adelantó cómo será el especial de humor de ShowMatch: "Vamos a hacer Politichef"

Este lunes en La Previa de La Academia (de lunes a viernes de 19 a 20 por Ciudad Magazine), se pudo un video en el que Marcelo Tinelli adelantó cómo será la apertura que filmó para la nueva temporada de ShowMatch, y también las novedades sobre el especial de humor que llevará adelante los viernes. El conductor volverá el 17 de mayo a la pantalla de eltrece y se mostró muy contento de este regreso, después de un año y medio lejos de la TV.

“Lo pasé muy bien grabando las aperturas de ShowMatch. Hace un año y medio que no hacía las aperturas, pero lo pasé muy bien con los famosos que me acompañaron. Va a ser una muy buena apertura y va a tratar de lo que vivo el día del comienzo del programa, desde que me levanto hasta que llego al estudio y me reciben algunos invitados sorpresa”, explicó Marcelo desde los Estudios Baires, desde donde saldrá al aire La Academia.

“Tuvimos tres días de grabación y fue muy bueno. Nos divertimos muchísimo. Creo que va a ser muy cortito lo que se vea en pantalla para todo el material que grabamos”, adelantó Tinelli, que consideró que tiene preparado “un muy buen programa”. “Creo que tenemos un muy buen formato con La Academia, muy buenas parejas. Excelentes ritmos que no han visto todavía, va a haber canto, baile, stand up, riña de gallos y un montón de segmentos nuevos. Vamos a tener 23 participantes o 24 porque estamos por cerrar uno más”, dijo, antes de centrarse en los especiales de humor.

“Los viernes vuelve el especial de humor, que me encanta. Voy a volver a sentarme en el escritorio de ShowMatch para hacer, entre otras cosas, el programa de cocina Politichef donde van a estar los 13 o 14 políticos más importantes”, reveló Marcelo Tinelli, que buscará así finalizar la semana de manera “más distendida”.