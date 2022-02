Marcela Tauro reveló por qué se ausentó de Intrusos: "Di positivo de covid"

A días de haber vuelto a Intrusos (América) de la mano de la nueva conductora, Florencia de la Ve, Marcela Tauro se ausentó del programa.

Más sobre este tema Adrián Pallares opinó a fondo de la vuelta de Marcela Tauro y Luis Ventura a Intrusos: "Quieren su revancha"

Para evitar cualquier tipo de especulación, la histórica panelista hizo público el motivo de su ausencia.

¿Qué pasó? Se contagió de coronavirus y rápidamente de aisló en su casa.

"Hola, ¿cómo les va? Bueno, paso para avisarles que mucha gente me está preguntando: '¿dejaste 'Intrusos'?... No, no, no", aclaró Marcela a través de sus stories de Instagram.

QUÉ DIJO MARCELA TAURO TRAS ENTERARSE DE QUE TIENE COVID

"El tema es el siguiente: me sentí mal ayer, me hisopé hoy. Ayer tuve mucho sueño, hoy no me podía levantar para ir a la radio. Me dio la alarma obviamente, por lo que decidí hisoparme, me dieron el resultado recién, es positivo. Me siento bien, solamente tengo mucho cansancio y dormí mucho", sumó desde la cama, descansando.

Más sobre este tema Firme conclusión de Marcela Tauro sobre la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi: "En el encuentro con la China hubo de todo"

Y se despidió remarcando que con Intrusos está todo bien, que no está yendo porque está contagiada.

"Mi hijo está bien, está aislado. Mi mamá está perfecta, así que vamos a tratar de cuidarla para que no se contagie como el año pasado. No hay ninguna otra historia, solamente esa. Vamos a seguir... Está todo perfecto, nada más que me contagié", sentenció.

¡Clarito!