La mamá de L-Gante habló a fondo sobre el papá ausente del músico: "Mi hijo decidirá si algún día quiere conocerlo"

Muy orgullosa de la ascendente carrera de su hijo L-Gante, su mamá, Claudia Valenzuela, miró hacia atrás y contó su historia. La señora relató que el papá del artista jamás se hizo cargo de su crianza y que ella hizo muchos sacrificios para darle sola lo mejor a su querido hijo.

"Hay que lucharla, salir adelante, no hay que asustarse en la vida. Si uno se queda solo y tenés que afrontar la vida, hay que afrontarla y nada más. El que se perdió todos estos años de vida junto a él fue el padre. Es la persona que está arrepentida al día de hoy. Pero yo le puse siempre el pecho a todo y acá estamos”, expresó en El club de las divorciadas (eltrece).

Entonces, imaginó cómo se sentirá el papá del cantante al conocer su éxito y verlo hasta en la TV: "Y, debe estar pensando muchas cosas. Y cómo acercarse... Pero eso es algo que Elian decidirá si algún día querrá conocerlo o no. En esa etapa no me quiero meter".

Antes de cerrar, la señora remarcó que le cuesta mucho hablar de este tema y que jamás hubo un acercamiento entre su hijo y su papá.

Hace algunos días, el artista la rompió en La Academia de ShowMatch (eltrece) y se ganó el cariño tanto de Marcelo Tinelli como de los televidentes.