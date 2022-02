La mamá de Chano habló sobre el caso de la cocaína adulterada: "Es veneno sobre veneno"

Marina, la mamá de Chano Charpentier que siempre estuvo firme a su lado en su lucha contra las drogas, habló a fondo sobre la cocaína adulterada que mató a quienes la consumieron o los dejó hospitalizados.

Conmocionada por lo ocurrido, describió lo que ocurrió con una contundente frase y sembró consciencia sobre lo peligrosas que son estas sustancias.

"Las drogas matan. Estas drogas adulteradas son veneno sobre veneno. En la Puerta 8 compran todas las personas... Todo lo que está pasando es tremendo", expresó en una charla con Cristina Pérez en Radio Rivadavia.

MARINA CHARPENTIER HABLÓ DE CÓMO ENFRENTA LA ADICCIÓN DE CHANO

"Las madres tenemos esta impotencia, cargamos con este dolor permanente. Después de escuchar a Bety, la madre de los cinco chicos que consumieron, la llamé por teléfono. Le quise decir que contara conmigo, que la abrazo. Esta problemática nos atraviesa absolutamente a todos", expresó, muy triste por lo que está ocurriendo.

Y se despidió pidiéndole al Estado de que se haga cargo del "extremo consumo" de los habitantes.

"No nos hacemos cargo de que la Argentina es un lugar de extremo consumo... No puedo entender la ceguera. La mayor característica de la adicción es la negación y creo que la Argentina es un país adicto. ¿Cómo vamos a abordar un problema que no reconocemos tener?", sentenció, preocupada.