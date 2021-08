Luciana Salazar hizo un fuerte retweet contra Cinthia Fernández y Martín Baclini: "La toxicidad que manejan"

Luciana Salazar apuntó muy fuerte contra su amigo, Martín Baclini, y su expareja, Cinthia Fernández, luego de que el empresario se negara a bailar con ella la "salsa de a tres" en La Academia de ShowMatch (eltrece).

Muy picante, un usuario de Twitter opinó sin filtro sobre la decisión de Martín de decirle "no" a su amiga para evitar generar tensiones y roces con su expareja, Cinthia, con quien logró limar asperezas tras su polémica separación.

"Baclini diciendo que no baila con Luli para no molestar a su ex novia de hace un año y todos dándole la razón. MAMINA, LA TOXICIDAD QUE MANEJAN LOS HETEROSEXUALES...", expresó el usuario en la red social.

Filosa, Luciana citó el tweet y agregó un "ja, ja, ja, ja" junto al emoji que llora de la risa.

¿Recibirá respuesta?