El llanto de Karina La Princesita en pleno show: "La vida no es tan linda como acá arriba del escenario"

Son días de gran sensibilidad para Karina La Princesita. La cantante está atravesando un momento difícil, del que prefiere no entrar en detalles, pero las emociones le jugaron una pasada en un show en Ituzaingó y terminó llorando.

“Perdón, mamá”, dijo, mientras se secaba las lágrimas, en un video que registró uno de sus fanáticos. “Justo hoy venía para acá y estaba teniendo un día terrible y decía ‘la put… madre, que no me pase en el escenario’. Y bueno, me pasó”, se lamentó.

“No somos robots y a veces la vida se mezcla un poquito aquí arriba”, señaló la cantante, quebrada, en un video que reprodujo Intrusos.

"Siempre hay que estar con una sonrisa haciendo que está todo bien y, a veces, no está todo bien". G-plus

LA TRISTEZA DE KARINA LA PRINCESITA EN UN RECITAL

“Nosotros acá arriba del escenario somos cantantes, estamos todos felices, pero a veces la vida no es tan linda como acá arriba”, aseguró, sincera frente a su público.

“Hace muchos años que lo vivo y siempre hay que estar con una sonrisa haciendo que está todo bien y, a veces, no está todo bien”, aseveró, a flor de piel.