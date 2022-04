Lizy Tagliani contó el profundo motivo por el que usa el anillo de compromiso de Leo Alturria.

En medio de su escandalosa separación de Leo Alturria, Lizy Tagliani encontró refugio y fortaleza en sus mejores amigos.

Más tranquila luego de los fuertes rumores de infidelidad de su ex, la conductora sorprendió al lucir el anillo de compromiso que le había regalado su ex.

Para evitar especulaciones, contó que se puso el accesorio que le regaló Leo no por por él, sino por su mamá, y explicó por qué.

"Este anillo que tengo es el de mi compromiso. Él me lo regaló... El primer día que nos peleamos me lo saqué. Después con el tiempo empecé a buscarlo, lo buscaba y no sabía dónde estaba", contó Lizy en una entrevista que brindó en Perros de la Calle.

"Un día siento que mi mamá me dice: ‘está abajo de tal lugar’ y fui ahí y estaba. Por eso me lo puse, por mi mamá, no por él" G-plus

POR QUÉ LIZY TAGLIANI USA EL ANILLO DE COMPROMISO QUE LE REGALÓ SU EX

La conductora aclaró que recibió una señal de su madre que la conecta con ese anillo y que por este motivo decidió volver a usarlo pese a que Leo se lo había regalado.

