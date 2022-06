Leticia Siciliani reveló que recibió agresiones al contar que es gay y cómo la ayudó Lali Espósito: "Estaba muy angustiada"

Leticia Siciliani, que a principios de este año mostró algunos de los mensajes de odio que recibe vía redes sociales, rememoró cuando contó públicamente que es gay.

Una seguidora quiso saber si sintió "miedo" al hablar públicamente de su orientación sexual. Y aunque aclaró que no, sí admitió que la reacción de muchos usuarios la angustió muchísimo.

"No me dio miedo, pero sí me acuerdo que en ese momento yo estaba grabando Esperanza mía y en un bache me fui al camarín y entré a Twitter; había salido la nota en la que yo contaba esto, que en realidad contaba con quién vivía...".

"Y en las menciones tenía muchos mensajes agrediéndome, insultándome, discriminándome, muchos mensajes de odio", contó Leti a través de sus stories de Instagram.

QUIÉNES FUERON LAS FAMOSAS QUE LA AYUDARON A ENFRENTAR EL ODIO EN REDES

Agradecida, Leticia etiquetó en su mensaje tanto a Lali Espósito como a Laura Cymer, excompañeras de elenco que la apoyaron.

"En ese momento me agarró una angustia, crisis, llanto, todo. Por suerte estaba con mis amigas, compañeras de elenco, que me contuvieron, me acompañaron y me sostuvieron porque realmente estaba muy triste”, contó sobre el apoyo de las actrices.