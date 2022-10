Leticia Siciliani criticó muy fuerte a los participantes de Gran Hermano: "No son graciosos los mensajes que dan"

Gran Hermano 2022 debutó en Telefe y los participantes del reality indignaron a Leticia Siciliani, que no se perdió el primer programa.

La actriz compartió a través de sus stories de Instagram las declaraciones que más la indignaron de quienes forman parte de la última edición del reality.

Y subrayó que no están buenos los mensajes que están dando ante millones de televidentes.

LETICIA SICILIANI APUNTÓ CONTRA LOS PARTICIPANTES DE GH 2022

"Hago un personaje en las redes de un TIncho, medio clasista, un poco homofóbico, típico rugbier, a la gente le hace reír mucho" y "No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito", fueron las declaraciones de los participantes que más indignaron a Leti.

"Perdón, no es que me ponga en gorra, pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas", opinó la actriz, contundente.

"Producción de GH: 'fa... somos re genios e inclusivos que metemos a una chica con novia, aguante nosotros", cerró Leti, súper irónica.

¡Clarito!