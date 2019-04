Las caras de Lucía Pedraza cuando le preguntaron a Nacho Viale sobre su supuesto affaire con el Pocho Lavezzi

Luego de pasar el verano separados, Nacho Viale y Lucía Pedraza volvieron a elegirse como pareja. Confirmada la reconciliación, Lío Pecoraro contó en Todas las tardes, el programa de elnueve, que la modelo había tenido un affaire con Ezequiel “Pocho” Lavezzi, quien a mediados de 2018 se separó de Yanina Screpante.

Recién llegados de Nueva York, la cronista Maite Peñoñori abordó a Nacho y Lucía en el aeropuerto para saber más de su reconciliación y de la versión de infidelidad de Pedraza con el futbolista, y las caras de la modelo cuando la notera de Los Ángeles de la Mañana le hacía incómodas preguntas a Viale fueron un plus aparte.

"¿Pudiste escuchar todo lo que se estuvo diciendo? Lío Pecoraro dijo que Lucía había estado con el Pocho Lavezzi y que vos la seguiste. Dijeron que le habías puesto una aplicación de GPS para seguirla", le consultó Maite a Nacho, mientras Lucía la miraba a menos de un metro y fruncía la boca, ante la incómoda consulta.

"¿Qué yo la seguí?", le contestó el productor, con una risa huidiza. Y agregó: "Un satélite (le puse) … Me causa gracia".

Por su parte, Pedraza negó haber tenido un encuentro íntimo con el ex de Screpante: "(Con el Pocho) no pasó nada... Los conozco a los dos, pero no soy amiga de ninguno".

