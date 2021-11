L-Gante le respondió con todo a Enrique Pinti tras sus tremendas críticas: "Creo que me voy a retirar"

Lejos de esquivar la pregunta, Enrique Pinti opinó sin filtro sobre L-Gante y además de remarcar que según él no tiene talento subrayó que su música no le llega. ¿El motivo? Dice estar grande y tener otra sensibilidad.

Picante, L-Gante no dejó pasar la fuertísima opinión del humorista y en vez de poner paños de agua fría redobló la apuesta.

Muy irónico, le contestó a través de sus stories de Instagram reflexionando sobre sus dichos.

LA RESPUESTA DE L-GANTE A ENRIQUE PINTI

"Me levanté decidido, creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia de un señor, Enrique Pinti, que dijo que yo no tengo talento y soy grasa", expresó, tranquilo.

Sin embargo, hacia el final rompió con su relax y tildó a Enrique de "dinosaurio" deslizando que no entendería el movimiento musical que él representa.

"Qué loca la estrategia de algunos medios. Che, productor, para el programa siguiente traigamos a un dinosaurio y lo ponemos a hablar de L-Gante así subimos el rating", sentenció, enojado.

¿Recibirá respuesta?