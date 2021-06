Karina Gao contó cuánto la impactó la muerte de Agustina Fontenla por covid: "Podría haber sido yo"

Si bien hoy por hoy Karina Gao se muestra feliz con sus tres hijos y su marido, semanas atrás tuvo que librar una intensa lucha contra el covid. La cocinera había sido internada en la recta final de su embarazo y pasó varios días en terapia intensiva; su cuadro era grave y tanto sus compañeros de Flor de equipo (Telefe) como sus seguidores y familiares estaban muy preocupados.

Ya recuperada, Karina reaccionó con tristeza ante la muerte de Agustina Fontenla, la exparticipante de Bake Off (Telefe) que murió a los 31 años por coronavirus, y rememoró su lucha contra la enfermedad.

"Cada fallecimiento por coronavirus me pega porque podría haber sido yo, esa es la realidad y agradezco que no fui yo. Qué pasa si todo esto es un sueño y en realidad me pasó. Me doy cuenta que estoy acá y vivo todos los días", afirmó.

Y contó que le afectó mucho la muerte de Agus: "Yo entré a Telefe con pandemia, fueron muy estrictos por protocolo y no pude conocerla a Agustina. A mí me pegó bastante fuerte su fallecimiento y la del médico de Córdoba".

Antes de cerrar, remarcó la valentía de los médicos que siguen firmes en pleno avance de coronavirus. "Es bravo cuando veo las cifras de muertos en el día. Y pienso en los médicos, en toda la gente que trabaja ahí. Por ellos pienso. Ojalá pronto tengan un respiro. Esa gente está luchando hace casi dos años en la trinchera y sigue estando. Nosotros solo lo que tenemos que hacer es cuidarnos y hacerlo más que nunca, es la única manera para colaborar", cerró, agradecida, en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.